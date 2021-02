“Nieto, como secretario privado, era un colaborador y seguidor implacable de todas las actividades del ex presidente, y por ello resulta impensable que nada tuviera que ver o fuera ajeno a la actividad delictiva de Martinengo (Susana), ni que la información que recibiera de ésta, como canal directo al ex presidente, no se la hiciera conocer”, remarcaron los querellantes abogados Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco en la apelación.

Los letrados cuestionaron al juez Juan Pablo Augé por dictar la falta de mérito “a libro cerrado” de acuerdo a los lineamientos de la fiscalía, que también había propuesto la medida que beneficia al ex secretario presidencial.

“Ninguna duda cabe que Nieto era superior jerárquico” de la procesada Susana Martinengo, exfuncionaria de Documentación Presidencial, quien reportaba a éste (Nieto) y quien se nutría de información que le daban los espías amigos, remarcaron los querellantes.

“Nieto nunca podría desconocer las actividades ilegales de su dependiente”, advirtieron los letrados en relación a su vinculación con Martinengo.

El viernes a última hora, el juez Augé dictó casi cuarenta procesamientos por espionaje a políticos de la oposición y el oficialismo, a periodistas, jueces, gremialistas, dirigentes sociales y a detenidos del kirchnerismo. Pero, en cambio dictó la falta de mérito para Nieto al no encontrar pruebas determinantes de su participación en las maniobras de espionaje.