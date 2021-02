"Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer, el resto es hacer política con la desgracia de la pandemia" sentenció el mandatario ante las renovadas embestidas de la oposición que cuestionó la vacunación de funcionarios de alto rango y alta exposición como Felipe Solá, Martín Guzmán y Carlos Zannini.

"Siempre he planteado que el tema de las vacunas es muy sensible y que debemos que tratar con absoluta seriedad para que no se termine politizando" señaló Fernández y aunque reconoció que fue "deplorable" que accedieran a la vacuna algunas personas que no debían también cargó contra el tratamiento mediático que se le está dando al tema y el aprovechamiento político que pretende capitalizar el macrismo.

"Ordené que se diera a conocer el nombre de un grupo de 70 personas que se vacunó. Entre los vacunados en esa lista hay personas que debían vacunarse por cuestiones estratégicas. Estoy yo, está Cristina (Kirchner), está Axel (Kicillof), hay gobernadores oficialistas y de la oposición, hay intendentes oficialistas y de la oposición y nos tuvimos que vacunar porque los medios y un sector de la oposición hicieron una campaña despiadada diciendo que la vacuna no era confiable, por eso nos dimos la vacuna, para generar la confianza" que se intentó minar con esos mensajes.

"Llegaron a decir que la vacuna Sputnik V era veneno y que quería envenenar a los argentinos, ahora me cuestionan por qué no les doy más veneno", disparó.

Y cargó contra los fiscales que iniciaron una investigación: "si quieren trabajar hay muchos delitos por investigar como el negocio de los peajes de Macri, el terrible endeudamiento que la Argentina vivió que no fue más que un negocio para los amigos de Mauricio Macri o el negocio de los parques eólicos".

Reconoció sin embargo que "es un hecho reprochable porque nadie puede avalar que alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación" pero le pidió a los medio que "sean estrictos a la hora de leer las listas de vacunados porque es razonable vacunar al ministro de Economía".

"Detesto los privilegios, no los ejerzo ni me valgo de ellos, no soporto que eso ocurra y lamento que algunos lo hayan hecho" concluyó.