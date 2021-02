Axel Kicillof fue punzante contra quienes pretendían “boicotear la vacunación” y aseguró: “En la Provincia no hay vacunatorios ocultos ni privatizados”.

Por su parte, Daniel Gollan sostuvo con firmeza: “No mezclemos las cosas, en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo las cosas muy bien . No vamos a dejar pasar casos de irregularidades. Nos lo tienen que informar y, si es jurisdicción nuestra, actuaremos en forma directa”.

VIVO | Informe sobre la situación epidemiológica en la Provincia

“Vacuna el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de una página web a la que puede ingresar todo el mundo y los turnos se asignan a través de esa página”, sostuvo Kicillof al respecto aclaró que "el sistema nunca se cayó".

Y agregó sobre el tema: “Nuestro objetivo es que nadie se vacune fuera de las prioridades. Por eso resalto la firme y rápida decisión de Alberto Fernández para restaurar la confianza en el proceso de vacunación”.

“Como Gobernador soy el responsable a cargo del plan de vacunación, es mi responsabilidad intentar vacunar a la mayor cantidad de personas de una población que alcanza el 40% de Argentina”, asumió previamente.

En tanto, Daniel Gollan admitió ciertos inconvenientes: “ Detectamos que algunos hicieron una avivada y se anotaron como personal de salud, consiguieron una credencial o recibo de sueldo y en los centros de vacunación se los vacunó”, reconoció.

Y agregó: “Ya mandé a pedir informes sobre qué fue lo que sucedió. No puedo iniciar sumarios porque no son entes dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia sino municipales o nacionales. Algunos quieren embarrar la situación y no, puede ser que algún vivo se aproveche de una ‘falla’ del sistema. Habrá colados, pero el 99,9% no lo es. (Esto) no sucede porque el Estado le hace un favor a nadie, es responsabilidad ciudadana no hacerlo, no mezclen las cosas”.

El ministro de Salud bonaerense apuntó también contra algunos intendentes de la provincia ante los reclamos por la falta de vacunas: “Escucho intendentes que dicen ‘a tal municipio le faltan dosis’. En el mundo faltan dosis, no sé si leyeron los diarios, pero diez países se quedaron con el 95% de las vacunas, es una inmoralidad que la OMS ha salido a denunciar”.

Daniel Gollan sostuvo que “a todos los municipios se da acorde a su población de forma equitativa” y pidió que aclaren que “Argentina está entre uno de los pocos países, no quiero decir privilegiados porque fue un trabajo muy arduo, que comenzó a vacunar mucho antes de lo que se creía hace tres meses, donde hablábamos de los últimos meses del primer semestre y empezamos en diciembre, y cada vez llegan más vacunas”.

“No estamos teniendo internación de pacientes con Covid-19 que provengan del sector salud. Eso es porque la vacuna es efectiva y segura, los trabajadores de la salud que se vacunaron no se están enfermando”, quiso aclarar Gollan.

Además, detalló que hasta el momento el 85% de personal de salud – sea cual sea la tarea que desempeña dentro del sistema- ya recibió la vacuna.

Al tiempo que hay 20 mil personas desempeñándose en las tareas de vacunación, las cuales “tiene un contrato y son, mientras siga vigente ese contrato, trabajadores de salud contratados por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires”.

“Les tenemos que dar la vacuna porque van a estar en centros de vacunación y tienen que estar cubiertos porque pueden contagiar a los que están yendo a vacunarse”, sostuvo.