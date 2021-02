Diputados avanzó en el proyecto de etiquetado frontal de alimentos

VIDEOCONFERENCIA EN VIVO: H. Cámara de Diputados de la Nación - 23 de febrero de 2021

La intención de los legisladores es realizar una nueva reunión informativa previo a la emisión del despacho de comisión que se debatirá luego en el recinto de sesiones, según informó la diputada del Frente de Todos, Liliana Schwindt.Los expositores mostraron posiciones contrapuestas en la segunda audiencia organizada por el plenario de las comisiones de Legislación General, Defensa del Consumidor, Acción Social y Salud Publica y de Industria, sobre la iniciativa de etiquetado frontal a los alimentos.La reunión se efectuó bajo la modalidad de videoconferencia y fue conducida por la titular de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), junto a sus pares de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (FdT), de Defensa del Consumidor Diego Mestre (Juntos por el Cambio), y de Industria Alejandro Garcia (JxC).El proyecto, sancionado por el Senado, busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar información clara, oportuna y veraz. Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.





Al abrir el debate, Moreau afirmó que "estamos en una nueva reunión informativa con el compromiso de seguir escuchando a aquellos que ameritan exponer, por sus conocimientos respecto a la iniciativa".



La responsable de Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Naciones Unidas, Elizabeth Kleiman, afirmó que hoy "tenemos la posibilidad de pensar a la sociedad desde el bien común y garantizar los derechos vinculados a la salud, el derecho a la alimentación y a la educación para un desarrollo pleno y próspero”.



Por su parte, el consultor sobre enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Panamericana de Salud, Sebastián Laspiur, dijo que se debe aprobar la ley para que la "población pueda identificar cuáles son los productos que tienen excesos de nutrientes críticos para poder tomar una decisión en libertad a la hora de consumirlos”.



En esa línea, el director Ejecutivo de Sanar, Pablo Ignacio Porras, alertó que los consumidores son "rehenes de una normativa que no es suficiente y engaña" y señaló que "la publicidad que se destina a niños es la que tiene la peor calidad nutricional que se ofrece en las góndolas".



En cambio, Mabel Vucko, de la de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, afirmó que desde esa entidad están "a favor de este rotulado", pero reclamó una "comercialización en igualdad de condiciones y que esté en línea con el Mercosur, para incentivar a la industria y mejorar la calidad de los productos”.



"Desde la industria estamos proponiendo que el sello que se vaya a utilizar sea armónico con la región así no tenemos trabas en la comercialización ni costo con el packaging", agregó.



También expresó sus reparos, la directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, Gabriela Marcello, y entendió que debe plantearse un "abordaje a nivel sanitario y productivo" e incluirse "información clara y precisa, pero sin causar temor o confusión".



El presidente del Centro de la Industria Lechera, Ercole Felippa, también pidió un tratamiento especial y señaló que "se debe corregir el alcance de esta Ley de Etiquetado" y exigió un "tratamiento especial para lácteos debido a que los mismos poseen nutrientes intrínsecos no agregados".