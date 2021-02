"Escuché ruidos en el fondo y me levanté a ver qué pasaba. Lo sorprendí espiando. Cuando tomé el teléfono para presionar el botón antipánico me empezó a gritar 'me echaste porque me cambiaste por una p...' y 'te voy a matar'. Los chicos se despertaron y empezaron a llorar. Intenté calmarlo. Le pedí que se fuera, pero estaba desenfrenado", contó Gloria a El Día.

"Estaba acorralada, la puerta estaba con candado. No tenía escapatoria. Se puede decir que mi suerte estaba echada. Le dije 'yo no te cambié, estaba cansada de que me pegaras'. Cuando le dije eso, soltó el machete, se levantó, agarró una botella que usaba como florero y me la partió en la cabeza", relató la víctima, describiendo la tremenda escena.

La llegada del cuñado y la hermana de la mujer hizo que el ex no la siga atacando, ambos terminaron heridos de gravedad. Cuando arribó la Policía el agresor tomó de rehén a su hijastra de 14 años durante casi media hora y la utilizó como escudo humano en un intento por darse a la fuga.

El cuñado y la hermana de la mujer terminaron heridos de cierta gravedad. Ante esta situación, la mujer pide a las autoridades que no haya posibilidad de que el agresor recupere la libertad. El principal temor de la mujer es que el agresor recupere la libertad. "Si lo largan, estoy muerta. Ya me dijo que me va a matar", aseguró la víctima y añadió: "Mi vida ahora pende de un hilo. Hice como diez denuncias, le puse la perimetral y pasó esto".