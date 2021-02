Frente a este escenario, el gobierno bonaerense diagramó distintas estrategias junto con las autoridades de las escuelas y docentes para la vuelta a las clases presenciales. "Venimos trabajando para lograr que las y los estudiantes inicien el ciclo lectivo con la mayor presencialidad posible, considerando los acuerdos federales, las pautas establecidas en el Plan Jurisdiccional y las características de los establecimientos educativos", subrayaron a minutouno.com voceros de la cartera educativa provincial.

En ese sentido, lo que se resolvió fue que algunas escuelas podrán tener clases presenciales todos los días, dado que las secciones no necesitan desdoblarse en subgrupos para mantener las pautas de distanciamiento, de ventilación y otras medidas obligatorias para la mitigación de riesgo del contagio de coronavirus.

Las que están en esas condiciones son unos 4.000 establecimientos educativos de jornada extendida o completa o las escuelas secundarias técnicas, donde por la mayor carga horaria de la jornada habitual, un grupo podrá tener clases a la mañana y otros a la tarde. También se incluye dentro de estos colegios los que se encuentran en zonas rurales.

Para las demás escuelas, unas 12.000, se implementará una presencialidad combinada partir de la conformación de subgrupos de un mismo grado que podrán tener una semana de clases presenciales y otra semana de clases no presenciales.

La jornada mínima será de 4 horas presenciales, pero el gobierno bonaerense pensó en incluir alternativas que, garantizando el cumplimiento de las pautas, permitan aumentar el tiempo de las clases presenciales para los estudiantes.

Estas alternativas implican el uso como aulas de espacios pedagógicos que habitualmente tienen otros fines (SUM, bibliotecas, laboratorios, clubes de barrios), pero también estrategias en torno a la conformación de los grupos de estudiantes y la asistencia a la escuela.

Según explicaron desde Educación a este portal, es posible organizar la presencialidad a través de una asistencia programada. Por ejemplo, en un curso de 21 chicos que se desarrolla en un aula que tiene espacio para 18 respetando el metro y medio de distancia entre alumno, se programa que rotativamente falten tres estudiantes por día. Así se gana mayor presencialidad cuidando el distanciamiento físico establecido por el protocolo.

Ventilación de los ambientes

Siempre que sea posible hay que mantener las ventanas y puertas abiertas toda la clase, y si no se puede, se debe programar la ventilación de las aulas entre bloques de enseñanza. Específicamente serán 20 minutos de ventanas abiertas cada 5 minutos.

Por otro lado, entre bloques de enseñanza habrá un espacio de descanso que será también para higiene de manos y la ventilación, en caso que no se puedan mantener las puertas y ventanas todo el tiempo abiertas.

pautas obligatorias clases

Pautas orientativas

• Se podrán utilizar espacios alternativos para el desarrollo de clases presenciales (clubes barriales, edificios de instituciones de la sociedad civil, entre otros), siempre que los mismos cumplan con las condiciones de infraestructura, el metraje y los servicios requeridos según los protocolos y sean próximos a la institución.

• Se podrán diferenciar horarios de entrada y salida de los estudiantes para evitar la concentración de personas en el establecimiento y el uso de transportes en horarios “pico”.

Modelos de presencialidad

1. Presencialidad completa. Los estudiantes tienen clases presenciales de lunes a viernes, durante 4 horas, todas las semanas. 4.000 escuelas bonaerenses.

2. Semipresencial o combinada. Los estudiantes alternan clases presenciales y actividades educativas no presenciales. Se lleva a cabo cuando las aulas no cuentan con el espacio suficiente para asegurar el distanciamiento social y la escuela no posee otros espacios que se puedan usar con este propósito.

Las secciones se dividen en subgrupos que alternan la asistencia presencial en bloques semanales de días de clases, de forma tal que cada subgrupo tiene clases presenciales durante una semana y realiza actividades educativas no presenciales la semana siguiente. Esta forma de organización en bloques semanales contribuye con la vigilancia epidemiológica de los subgrupos.

En el caso de los grados que por el tamaño de su matricula deban desdoblarse en tres grupos, se procurara utilizar un espacio complementario de la escuela de mayor capacidad para que la subdivision se realice en dos grupos. O bien, si se dispone de un espacio adicional y personal docente, dos de los grupos podrán tener clases presenciales durante la misma semana y el grupo restante, la siguiente.

Además, habrá una jornada de trabajo docente por mes, sin asistencia de estudiantes, para favorecer la articulación entre las actividades presenciales y no presenciales.

3- Asistencia programada

Esta estrategia se puede implementar con el modelo de presencialidad completa y con el modelo de presencialidad combinada. Implica la conformacion de grupos de estudiantes de mayor tamaño que lo que indica la capacidad máxima del aula, con la condición de que dentro del grupo haya estudiantes que, por dia y en forma rotativa, no asistan a la escuela durante los días en que el grupo tiene clases presenciales. Es decir, si en un aula entran 18 estudiantes pero el grupo esta con-formado por 20, se puede organizar la presencialidad para que rotativamente haya dos estudiantes que no concurran a clase cada día.

Deben asignarse tareas domiciliarias para los días en que no asisten, informar a las familias con antelacion y, en la medida de lo posible, contemplar la organización familiar (procurando que los días de asistencia sean los mismos para los integrantes del mismo grupo familiar).

La asistencia programada también puede aplicarse en secciones con matriculas numerosas, de modo tal que el desdoblamiento de la sección no implique la conformación de mas de dos grupos.

Por ejemplo, en el caso de una sección con 32 estudiantes y un aula en la que caben 15 estudiantes, se pueden conformar dos grupos de 16 estudiantes para que asistan a clases una semana sí y una semana no, con la salvedad de que cada día de la semana con clases presenciales, se programa la asistencia de 15 de los 16 estudiantes.

Al desdoblar la sección en dos grupos con asistencia programada, cada estudiante asiste a clases presenciales 14 días por mes, mientras que si no se hubiera utilizado esta estrategia y la seccion se hubiese desdoblado en tres grupos, cada estudiante hubiese tenido 10 días de clases en el mes. Es decir, la asistencia programada permite ampliar en un 40% el tiempo de clases presenciales de cada estudiante.

Plan Jurisdiccional 2021 - Síntesis

¿QUÉ PASA ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE VOCID-19?

Se considera caso sospechoso a cualquier persona que presente dos o mas de los siguientes síntomas compatibles con Covid-19: fiebre (37.5°C o mas), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea o vomito. Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave.

Presente perdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra sintomatologia.

Sea contacto estrecho de caso con confirmado de Covid, y dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o mas síntomas compatibles.

Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, sin las medidas de protección adecuadas (uso de tapabocas) al menos 15 minutos.

¿Que hacer ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19?

Si el caso confirmado es de un o una docente: se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomatica.