Fuerte confesión de Nicolás De la Cruz: "Me deprimí al punto de querer dejar el fútbol"

Este martes, Nicolás De la Cruz habló en el programa Sport 890 de Uruguay e hizo fuertes declaraciones sobre ese duro momento que le tocó vivir en el club de Núñez. "Estuve bajoneado al punto de querer dejar el fútbol. Hubo momentos donde no jugaba, me sentía muy insultado y discriminado por jugar poco, no me salían las cosas y me despertaba sin ganas de ir a entrenar", comenzó diciendo el futbolista.

Luego, agregó: "Las críticas en las redes sociales me llegaron muy mal. Por suerte mi señora y mi hija me contuvieron y pude salir por ellas. Fue un proceso de aprendizaje".

Además, en medio de esta fuerte confesión, se refirió a la muerte del Morro García: "Fue muy duro lo que pasó con Santiago. Yo lo viví muy de cerca porque me pegó mucho la depresión, pero tuve el apoyo de mi familia para salir adelante. Hay que dejarse ayudar".

"Tengo que seguir evolucionando y creciendo, el cambio más grande que veo en mí es el sacrificio para recuperar. Marcelo baja una línea de juego clara y nosotros los vamos interpretando. Ahí está la clave", explicó.

Por otro lado, Nicolás habló de su continuidad en River: "La renovación estaba encaminada hace un tiempo atrás. Siempre tuve tranquilidad y por suerte pudimos llegar a buen puerto. Para mí es un privilegio seguir en el club y tener la confianza de todos. De todas formas dijimos que escucharemos opciones en el mes de junio".