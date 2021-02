La mujer, por su parte, ya había bajado de su automóvil y le recriminaba que minutos antes la había golpeado. “No tengo cómo defenderme. Mirá, me hiciste re cargar. No tengo cómo defenderme. ¡Mirá cómo me dejaste, me cagaste a palos recién! ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Rajá de acá!”, gritaba la víctima mientras lo filmaba. ¡Filmá, filmá si eso es lo que vos querés!”, respondía el hombre, al que se le vio el rostro porque tenía la ventana baja.

Lo peor llegó segundos después, cuando el agresor sacó un martillo y comenzó a romper el auto de la víctima. Según informó La Voz, el hombre se entregó tras librarse una orden de arresto y quedó detenido por amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio. La investigación está a cargo de la fiscalía de Río Segundo.

Además, trascendieron audios de WhatsApp de él hacia ella con amenazas de muerte. “Te mereces la muerte. No me importa más nada. Te voy a cagar matando. Todo esto que estoy haciendo lo lograste vos”, le habría dicho.

