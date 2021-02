Millonarios contradice a Boca respecto a la afección cardíaca de Andrés Román: qué dice el comunicado

“Millonarios FC informa que se le practicaron exámenes especializados de valoración médica cardiológica a nuestro jugador Andrés Felipe Román, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardiorresonancia, en la Fundación Clínica Shaio. El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica”, publicó el club colombiano en sus redes sociales.

"El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertróca. Complementó que "no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara", agregó Millonarios.

Para los médicos los exámenes tomados el pasado lunes concluyen que "el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”.

Por último, el comunicado informa que al jugador se le realizarán otros análisis fuera del país para determinar ciento por ciento sus problemas de salud. Por esta razón, tendrá que suspender sus actividades físicas por un periodo de 3 meses.