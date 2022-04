Hace 120 años se estrenaba una película clave de la cinematografía mundial

No obstante, otros historiadores del cine sugieren que el realizador francés se inspiró también en la opereta ‘Le voyage dans la Lune’, de Jacques Offenbach, que a su vez se basó levemente en la novela de Verne, y hasta en la atracción ‘A Trip to the Moon’ de la Exposición Panamericana que se celebró en Búfalo (Nueva York, Estados Unidos) entre el 1 de mayo y el 2 de noviembre de 1901.

Aunque en la cinta estrenada en la capital francesa —con copias en blanco y negro y otras coloreadas— no aparecen acreditaciones, ni siquiera del director, se sabe que en el reparto se destacan el propio Méliès, como profesor y astrónomo Barbenfouillis, además de Jeanne d'Alcy, Bleuette Bernon y Jules-Eugène Legris.

La cinta narra la aventura de un grupo de astrónomos que viaja al satélite terrestre en una cápsula disparada por un enorme cañón, explora su superficie, logra escapar de selenitas y regresa a la Tierra con uno de ellos.

La película causó gran impacto en el naciente arte, tanto por su longitud inusual —con sus 13 minutos era la más extensa en su época— como por su producción y presupuesto, los innovadores efectos especiales creados por Méliès, y el énfasis inusual en la narración de la historia y hasta en su técnica, influyendo y sentando bases para la industria cinematográfica que comenzaba a desarrollarse en Europa y en los Estados Unidos.

Además de haber inaugurado el género de la ciencia ficción cinematográfica, la crítica moderna la considera la más importante realización de Méliès y suele aparecer en las listas de las obras más importantes y significativas de la historia del cine universal.