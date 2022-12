Oscar Ruggeri y Morena Beltrán se trenzaron en un cruce tenso

Además, los periodistas citaron una reciente declaración del DT de la selección de España, Luis Enrique, quien antes de caer en los cuartos de final de Qatar 2022 frente a Marruecos, aseguró que lo que menos le preocupaba era “el resultado”, ya que su función es controlar las cosas que puede desde su lugar.

A la vez, recientemente, el director de selecciones de la AFA indicó que, “para nosotros, Argentina no alcanza otra cosa que jugar una final”, ya que “todo lo demás no se tiene mucho en cuenta”. A partir de dichas aseveraciones, Ruggeri ironizó: “Cuando nos dirigía Bilardo, Menotti podía ser el mánager entonces. Si opinaban lo mismo. Por ahí, salíamos campeones en el ‘90, ‘94″.

¿Debate de bilardista vs menottista entre Ruggeri y Beltrán?

Luego Morena Beltrán preguntó: "¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?”, consultó. “Total. A morir con Bilardo”, replicó Ruggeri. En apoyo a Morena, Cholo Sottile acotó: “Totalmente. Tiene razón, More. Estamos atrasando”. Luego, la cronista lanzó: “Qué suerte que nací en el ‘99, y no me identifico con ninguno”.

Lejos de apaciguar, Ruggeri le contestó: “Pero More, te voy a decir algo. ¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas. Vos no habías nacido”. La analista deportiva aclaró que ella no se siente identificada con ninguna de las dos escuelas, ni con la “división”. Ante eso, Oscar le contó lo que tuvo que vivir en su época de jugador: “Toda la vida nos tuvimos que bancar la división esta de los hipnotizados”.

Beltrán acotó: “Pero de los dos lados”. Tras lo cual, Ruggeri aclaró: “No, nosotros estábamos con una postura, y que la mantenemos. Tenemos la postura de que siempre hay que ganar. No nos importa, hay que ganar”. En busca de la conciliación, Beltrán le cuestionó: “Cuando pasó todo lo que pasó con cierta parte del publico (con) la generación de (Gonzalo) Higuaín y otros; cuando se los masacraba a algunos, ¿a vos te dolía?”.

“Sí, total. Siempre. Pero no tiene nada que ver eso”, retrucó el exdefensor. Luego, el Chavo Fucks hizo un comentario irónico hacia Morena: “Más allá del aplauso sostenido, porque vos dijiste que no te identificabas con ninguno, Oscar tiene razón. Una estrellita es de cada uno. Son dos tipos que marcaron la historia del fútbol”.

Sin bajar la guardia, Ruggeri le replicó: “Pero vos no podés decir eso. Sos mala, porque vos cuando naciste, a (José de) San Martín tampoco vos lo viste”. Por último, Morena aclaró: “No me identifico con un discurso, ni con el otro. Obviamente, estoy re agradecida”.