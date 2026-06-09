Para cumplir su objetivo original, el Salario Mínimo debería rozar los $1,5 millones
Un estudio de la UBA reveló que el Salario Mínimo debería rondar entre los 1.5 y 1.8 millones de pesos para mantener la capacidad de compra de 1964.
El 7 de junio de 1964 se creaba en Argentina el Consejo del Salario Mínimo. A más de sesenta años de su fundación bajo el gobierno de Arturo Illia, su poder de compra se pulverizó frente a la constante inflación y la crisis económica que afecta el bolsillo de todos los trabajadores.
La pérdida de valor del Salario Mínimo
Según el reciente cálculo elaborado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la remuneración vigente de $367.800 quedó totalmente rezagada en la actualidad. Para lograr conservar aquella capacidad de compra inicial, el salario hoy debería oscilar entre los $1.509.000 y $1.838.000.
La normativa original estipulaba que este ingreso debía ser suficiente para cubrir alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, salud, transporte, vacaciones y esparcimiento, tomando como referencia base a una familia tipo conformada por ambos cónyuges y dos hijos. Asimismo, la normativa fijaba duras sanciones para aquellos empleadores que abonaran montos inferiores a lo dictado por la ley.
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Qué se podía comprar en 1964 y qué ahora
Para entender la brutal dimensión de esta pérdida de poder adquisitivo, resulta revelador contrastar los valores históricos con los precios promedio que impactan directamente en la economía de los argentinos en junio de 2026:
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Asado: En 1964, la primera remuneración de 14.000 pesos permitía comprar alrededor de 107 kilos de carne vacuna (el kilo costaba $130). Hoy, con el asado rondando los $18.000 por kilo en promedio, los actuales $367.800 pesos mensuales apenas alcanzan para acceder a 20 kilos.
Alquileres: Históricamente, rentar un departamento de tres ambientes bien ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demandaba solo el 53 % de un salario mínimo. En la actualidad, con costos que frecuentemente superan el $1.200.000 mensuales, se necesitan más de tres sueldos íntegros solo para poder cubrir un mes de alquiler.
Transporte: En la década del sesenta, la remuneración básica equivalía a 2333 boletos de colectivo (que costaba $6). Hoy, tras las últimas actualizaciones que llevaron el pasaje mínimo nacional en el AMBA a la franja de los $714, el ingreso representa apenas 515 viajes, es decir, menos de la cuarta parte de lo que solía cubrir.
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