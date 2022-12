Pelé a Diego Maradona: "En el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIT1pHgI7eR%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=7fd05b33-aa3f-45a1-ac73-d1e8ae5ef874&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMjwPAf4Tj1O7xT3XS1HQZArC8SVZBfyUJRuxxaV5zvZBpOZBAOMhHRppcmULgO9uzcTVpu3eNi2x8wcnTWZCL79oLHNCT1qTkm3qO9AqDzGvN4jtKNyBIZAWfsiFDoTHHTu5JzlU2RCESHwpDohKwiVrtSkjWygZDZD View this post on Instagram A post shared by Pele (@pele)

En otro tramo de su mensaje, Pelé destacó la "honestidad" de Maradona por declarar "amores y desamores a los cuatro vientos".

"Con este estilo particular, enseñaste que tenemos que amar y decir 'yo te amo' muchas más veces. Tu rápido adiós no me dejó decir esto, entonces te lo escribo ahora: 'Yo te amo, Diego", continuó.

Así como declaró al conocer la muerte de Maradona, ahora Pelé repitió que "en el cielo" jugarán juntos en el mismo equipo. "Será la primera vez que voy a dar trompadas al aire sin estar festejando un gol y sí para poder darte un abrazo", afirmó Pelé. O Rei falleció este jueves y esta profecía, seguramente, se está cumpliendo hoy en el Cielo.