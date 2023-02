Laurita Fernández habló de su relación con Fede Bal y Nico Cabré

Sobre Fede Bal, explicó que “lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. De ahí a volver a ser pareja, nada que ver. Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura. Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”.

Lo mismo afirmó la artista al hablar de su última ex pareja Nicolás Cabré, al tiempo que aseguró que le gustaría ir a verlo en la obra Me duele una mujer. “Si, por qué no, claro que lo iría a ver. Es una obra muy linda, no sé si estaré invitada, supongo, me encantaría porque a mí me gusta mucho ir al teatro”.