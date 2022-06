Paul McCartney cumple 80 años: su trayectoria en canciones

El reconocido conjunto marcó un antes y un después en el rock, y la influencia de los dones y cualidades de Paul, fueron fundamentales. Pero como cuenta la historia, The Beatles llega su fin en 1970, y cada integrante continuó su camino: Paul siguió su carrera y formó Wings, la banda con su primera esposa, Linda Eastman.

En su trayectoria, Paul compuso exitosas canciones, entre ellas Yesterday, Let it be, Hey Jude, All my loving, Maybe I´m amazed y Live and let die.

Además, el artista figura en el Libro Guinness de los récords como el "músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular", justamente porque tiene ventas de 100 millones de sencillos en el Reino Unido.

En la actualidad, McCartney sigue marcando historia. Ya publicó cinco nuevos discos y se encuentra de gira. En los últimos años, participó de producciones junto a artistas como Kanye West y Rihanna, demostrando que la magia jamás se pierde y sigue intacta.

Su historia en canciones

"Let it be". El 31 de octubre de 1956, la madre de Paul, Mary McCartney, muere a causa de cáncer de mama dejándolo, con 14 años, con una tristeza que plasmaría años más tarde en uno de sus temas más exitosos.

Let It Be (Remastered 2009)

"Hey Jude". (El tema originalmente se llamaba "Hey Jules" ya que se lo dedicó a Julian Lennon, primer hijo de John, en medio de su difícil separación de su primera esposa, Cynthia Powell, por eso le dedica la frase: "No cargues el mundo en tus hombros").

The Beatles - Hey Jude

"Yesterday". Ha sido reconocida como la canción con más grabaciones en la historia de la música popular y su entrada en el Libro de los Records Guiness destaca que fue versionada más de 3.200 veces.

Yesterday (With Spoken Word Intro / Live From Studio 50, New York City / 1965)

"Band on the run". Es un tema emblemático de la banda Wings, para la que le enseñó a su segunda esposa, Linda Eastman, a tocar el teclado.

Paul McCartney & Wings 'Band on the Run' (Lyric Video)

"Here Today". En 1981, seis meses después del asesinato de Lennon, McCartney colaboró con George Harrison y Ringo Starr en el tema "All Those Years Ago", tributo de Harrison a su compañero fallecido, tiempo después, McCartney haría lo mismo a través de un tema compuesto por él.