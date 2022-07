Podemos Hablar: Por qué le prohibieron a Topa llevar al jardín a su hija

El animador y actor de programas infantiles fue uno de los invitados a PH, Podemos Hablar, y se refirió a su paternidad: "Toda la visa quise ser papá, hay veces que la miro y no puedo creer que esté con nosotros".

topa.jpg

"Tengo prohibida la entrada al jardín, no puedo ir", reveló Topa: "En el jardín donde va Mitai hay un colegio primario y secundario, y no puedo ir porque se descontrola" explicó.

"En la adaptación de Mitai tenía que acompañarla y a mí me encantaba, pero terminaba jugando con todos los chicos. Un día vino la directora y me dijo 'estaría bueno que vos no vengas'. Yo la pasaba bien pero no la estaba ayudando a ella", comentó Topa.