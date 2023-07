Nuevas protestas en Jujuy: exigen la libertad de los "detenidos por luchar"

Más detenciones ordenadas por fiscales jujeños

Como ya se informó, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy ordenó ese día la detención de 9 personas por supuestos delitos cometidos durante la represión policial del pasado 20 de junio en inmediaciones de la Legislatura local. Los fiscales Walter Rondón y Diego Funes indicaron en conferencia de prensa que requirieron la detención de 20 personas de las cuales 9 fueron aprehendidas durante esa jornada.

Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Martín Antonio Abad, José Iván Blacutt, Mayuk Nasib Mamani, Dan Leonel Liborio, Héctor Luis Gerónimo, Gabino Cruz y José Darío Donaire fueron identificados como los encarcelados en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña por orden del juez de Control en lo Penal Económico Rodolfo Fernández, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía.

Reclamos por la libertad de los detenidos y contra la represión

Este viernes, los manifestantes que terminaron concentrados en la plaza central de la capital, donde integrantes de distintos espacios alzaron la voz contra las detenciones y afirmaron que seguirán con una "lucha organizada y pacífica en las calles", también se pronunciaron por: "Arriba los derechos, abajo la reforma", "Morales basura vos sos la dictadura" y "Morales gato".

El referente del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, explicó que "con estas acciones queda demostrado que en Jujuy no existe el estado de derecho" y sostuvo que "se están llevando detenidos a hermanos y hermanas, dirigentes de movimientos sociales, de gremios, como así también a abogados e ingresando a sedes universitarias".

En tanto, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), afirmó que "las detenciones nos generan muchísima preocupación porque todos somos parte de las organizaciones que estamos luchando", al referirse a unas doce personas detenidas hasta al momento.

"No tenemos miedo, no nos vamos a guardar, sabemos que no somos delincuentes, que simplemente estamos luchando por lo que nosotros consideramos es correcto, y que además está a las claras que tiene el apoyo de todo el pueblo jujeño", agregó López.

Por su parte, Mercedes Sosa, del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), expresó que "no podemos estar ignorantes de esta arbitrariedad, de esta injusticia, quienes estamos acá catalogados de sediciosos somos ciudadanos y ciudadanas que conocemos perfectamente cuales son nuestros derechos" y afirmó que "la Constitución reformada es inconstitucional".

"No somos delincuentes, somos ciudadanos dispuestos a defender con nuestra presencia, nuestro grito y nuestros carteles la democracia. Estamos dando una clase de defensa de la República", agregó la referente del sector docente, que al igual que otros espacios de estatales mantenían hoy una jornada de paro en repudio por la nueva ola de detenciones.

Referentes de movimientos sociales, en tanto, coincidieron en afirmar que "el año pasado fuimos perseguidos por pedir alimentos para comedores y merenderos, hoy somos perseguidos porque decimos basta a este gobierno dictatorial y esta reforma constitucional que avasalla los derechos del pueblo jujeño".