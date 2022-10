Abuelas de Plaza de Mayo festejará sus 45 años de vida con shows y actividades en Tecnópolis

"Tecnópolis invita a celebrar a las Abuelas de Plaza de Mayo para seguir amplificando la búsqueda de lxs nietxs que faltan", indicó a través de un comunicado el organismo, que celebrará mañana sus 45 años de vida y el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

Abuelas 1.jpg

El primer espectáculo de la jornada será a las 15 en el escenario Juana Azurduy con la presentación de El Gran Baile de Zamba y Nina, y seguirá luego con los Canticuénticos, a las 16.

Más tarde, a las 18, será el turno de la histórica banda Bersuit Vergarabat que brindará su show hasta que llegue al escenario la cantautora y rapera Sara Hebe. Más tarde, el cantante de trap Bhavi dará el último espectáculo de la jornada a las 21.

La conducción de los festejos estará a cargo de los periodistas Natu Maderna y Juan Amorín.

Además, habrá actividades durante todo el día en distintos espacios del predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli: a las 15, Teatro por la Identidad recreará una de sus obras en la Nave de las Ciencias; a las 16 habrá una visita guiada de nietos y artistas por la "Muestra Identidad" en el espacio Araucaria; y a las 17 el periodista Julio Leiva realizará entrevistas con nietos y músicos en la Nave de la Ciencia.

También se realizará a las 18 en el Auditorio Ferial la presentación del libro "La memoria no es un cuento 2", producto de un "certamen literario" organizado por las áreas educativas ex centros clandestinos de detención "Olimpo", "Virrey Cevallos", "Club Atlético", "Automotores Orletti" y el Ente Público para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA.

Abuelas 2.jpg

Asimismo, en el Asombroso Parque de zamba y Nina se realizará a las 16 el "Paka Rap por la identidad" y de 14 a 19 habrá un "Taller de Sueños" organizado por el canal Pakapaka.

Durante toda la jornada en la Plaza Siquier, dentro del predio, habrá "postas de tatuajes temporales, origamis de pañuelos, estampado de remeras, afiches tipográficos, experiencias gráficas, collage y glitter".

Además, habrá un puesto de atención a personas "con dudas sobre su origen o que quieran aportar información sobre posibles hijos/as de personas desaparecidas durante la dictadura".