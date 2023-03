EN VIVO Alberto Fernández con C5N: "Me hubiera gustado gobernar en otro tiempo"

el otro día fue acto institucional, no tuvo ninguna subjetividad, el discurso no tuvo ninguna vocación de hablar de temas electorales, yo preparo los discursos

cerco mediático

que tapa muchas de las cosas que se hicieron y fueron verdaderos logros

hoy se cumplen 3 años del primer caso de COVID en Argentina

hicimos un acto en el CCK recordando todos los esfuerzos que se hicieron estos años

te cambia las reglas del juego

gobernar en la pandemia es lo mismo que caminar en un pantano, no sabés cuándo pisás y te hundís

la pandemia nos condenó a tener que construir otra lógica de gobierno

donde lo predominante era cuidar la salud de la gente, lo económico no era predominante

alguien me dijo "el que se tiene que morir se va a morir, dedicate a cuidar la economía"

yo la economía la puedo recuperar, pero una vida no

creo que hicimos lo correcto

este año crecimos un 5,4% con un 99% de crecimiento en el empleo

tenía un centenar de tipos gritando como locos

estamos en un conflicto de poderes con la Corte Suprema, porque se ha metido en temas de la administración del presupuesto nacional y eso no lo quiero admitir, porque es una intromisión de un poder sobre otro

se metió con el poder legislativo diciendo cómo tiene que nombrar a sus representantes

la oposición preserva al poder Judicial porque les garantiza impunidad

hasta ahora la Justicia no resolvió si ese viaje existió, quién lo pagó, no sabemos nada

si un ministro mío hace lo que hizo Marcelo D'Alessandro se va del Gobierno

Macri fue con los agentes de la UIF a Qatar a ver el mundial de fútbol

No le voy a regalar a estos fascistas que se llamas republicanos el concepto de la República

nunca he delinquido ni he cometido ningún acto de corrupción como para que me manden a Comodoro Py, pero si son unos indecentes lo van a hacer, las denuncias son disparatadas, pero lamentablemente así funciona la Justicia

Las causas duran 20 años para tenerte como rehén

siempre tuve muchas críticas al Gobierno de Cristina, pero involucrarla en la causa donde está acusada fue un disparate

es inadmisible vincular a Cristina en esa causa

la condena a CFK es para inhabilitarla políticamente

a mí lo que más me preocupa es llamar la atención de los argentinos sobre la inocencia de Cristina, porque sino pareciera que la discusión es "Cristina es candidata o no", yo estoy segura que Cristina es inocente y es eso lo que tenemos que explicarle a los argentinos

es definitivamente absurdo que ella sea responsable de cómo se ejecuta la obra pública en una provincia

defender el Estado de derecho respecto de una persona que está siendo injustamente perseguida

disparate jurídico

un sistema perverso que la Justicia lo ha favorecido durante mucho tiempo

no hay que negociar con los jueces, hay que pedirles que hagan justicia

yo me banqué el peor tiempo de la historia argentina, entonces cuando me dicen 'moderado' como sinónimo de 'tibieza'

NARCOTRÁFICO EN ROSARIO

Lo que sucede en Rosario se llama crimen organizado, que no nace de un día para el otro

se involucra con el poder, compra comisarios, jueces, políticos

acaba convirtiéndose en parte de la sociedad

el crimen org en Rosario lleva décadas

el crimen organizado se ha instalado, es pensar el crimen como una empresa

se enquistan en el poder para garantizar su impunidad

