Alejandro Fantino, contra Mario Lugones: "Me da asco, tiene que renunciar"
El conductor se mostró furioso con el ministro de Salud por su actitud ante las muertes por fentanilo contaminado.
En el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que ya provocó al menos 97 muertes confirmadas, Alejandro Fantino le exigió al ministerio de Salud Mario Lugones que renuncie.
"Con el tema del fentanilo y con la lentitud de la tortuga Manuelita del ministro de Salud Lugones. Yo entiendo que tiene que ir en cana Furfaro y todas las ratas que estaban atrás. Ahora, es el ministro de Salud, ¿puede seguir al frente del cargo?", preguntó el conductor de Neura. "¿Qué haríamos haciendo si esto le hubiese pasado a Ginés?", insistió en comparación a lo que sucedió con el exfuncionario
Tras la opinión de sus columnistas sobre qué debería suceder con el ministro, Fantino fue contundente: "Yo también coincido que Mario Lugones debería dejar el cargo y no debería ser más el ministro”.
Y lanzó: “A mí me avergüenza como lo comunicó: mal, nervioso, tenso, obligado, un tipo caga... en las patas, sucio como una papa. Perdóneme que se lo diga, usted estaba sucio de alma, no digo que la culpa sea suya, pero estaba sucio, no estaba cómodo para responder, estaba internamente manchado de hollín. Le pesan esas muertes, Mario, internamente, en su cabeza, le pesan”.
“Creo que debería dar un paso al costado”, reafirmó Fantino en su programa. “Sería también una gran muestra para el presidente Milei, que todo el tiempo se come un carpetazo diferente”, sumó.
Acto seguido, el conductor hizo referencia a un presunto llamado a la producción para que dejara hablar del tema: “Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo al que te está llamando”.
"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino y contó que casi el 75% de los diez mil seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro en una encuesta. "Mario agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco. No estuvo a la altura", lanzó el periodista.
"Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos. Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo", siguió.
Y cerró: "Lugones te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil, a mi que te estés llorando, te tiemble la mano, perdón Lugones no te creo nada, se te fue esto de las manos".
