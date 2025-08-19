Alejandro Fantino, contra Mario Lugones: "Me da asco, tiene que renunciar"

Acto seguido, el conductor hizo referencia a un presunto llamado a la producción para que dejara hablar del tema: “Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo al que te está llamando”.

"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino y contó que casi el 75% de los diez mil seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro en una encuesta. "Mario agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco. No estuvo a la altura", lanzó el periodista.

"Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos. Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo", siguió.

Y cerró: "Lugones te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil, a mi que te estés llorando, te tiemble la mano, perdón Lugones no te creo nada, se te fue esto de las manos".