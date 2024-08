Ariel Lijo defiende en el Senado su candidatura a la Corte Suprema

Ariel Lijo defiende su candidatura a la Corte Suprema

Actualmente, la Corte Suprema está conformada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Manuel García-Mansilla es el candidato para reemplazar a Maqueda en diciembre.

El juez Lijo llegó al Congreso cerca de las 9.35. En esta jornada, el magistrado necesitará la firma de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos del Senado para que el pliego llegue al recinto.

En los primeros minutos de la audiencia, se realizó la lectura del mensaje del Poder Ejecutivo, con los argumentos para la postulación de Lijo, detalles y observaciones sobre su carrera en la Justicia. El mensaje del Gobierno destaca la “acreditada idoneidad”, trayectoria y “notable formación jurídica” del juez Lijo para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema. Se destacó también “su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del derecho penal”.

Todas las propuestas del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema

A su turno, el magistrado, 55 años y padre de tres hijos, agradeció la recomendación del presidente Milei y expresó que el puesto “es el máximo desafío que puede aspirar un abogado”, para luego brindar un repaso de su carrera, que dio lugar a una serie de propuestas que llevaría a cabo en caso de llegar a la Corte Suprema.

Cambios en la intervención de la Corte en los casos

“El modelo de juez que debe guiar, que puede generar aporte, es un modelo de juez, de Justicia y de Corte más proactivo", consideró Ariel Lijo. "La Corte hoy tiene la competencia central de resolver casos y su intervención empieza y termina ahí", expuso y opinó que “la función de los magistrados no se agota en resolver casos, expedientes y hay otras decisiones que se deben tomar".

Una de ellas, mencionó, es "establecer políticas judiciales que irradien al resto de los tribunales y para eso es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país, qué pasa con los jueces provinciales, qué pasa en la frontera".

"La función se la Corte no se agota en la función judicial, y hay otra dimensión que la Corte debe asumir", dijo con contundencia y continuó: "El federalismo no es una mera expresión sin sentido. Es una realidad que implica respetar la autonomía de las provincias, la gestión de sus recursos y sus políticas”.

"Atrás de cada decisión hay realidades que muchas veces no se pueden volcar en los papeles y que tienen que ver con las experiencias humanas, y los jueces tiene la responsabilidad de conocerlas", enfatizó. Por eso "creo que deben establecerse políticas institucionales desde la Corte Suprema hacia adentro y hacia afuera del Poder Judicial".

Y ejemplificó: “Mi experiencia me permitió conocer casos que no se terminan en los papeles, sino que, detrás de los casos de criminalidad organizada, hay familias, consecuencias muy tangibles, dramas familiares que tienen las personas. Detrás episodios de narcotráfico hay familias que lidian con hijos con adicciones, con las consecuencias de la violencia social del narcotráfico. O lo que pasa con víctimas de otros delitos que quedan al desamparo, que uno resuelve el expediente criminal y terminan en condena, pero eso no solucionó el problema ni se hizo cargo de las consecuencias que tienen esas víctimas”.

“La Corte debe trabajar esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuestas a los problemas que tienen las personas".

El acceso de los ciudadanos a la Justicia

"La Corte debe enfocarse en el acceso a la Justicia.No solo para garantizar que haya mayor facilidad en las formas de litigar. Hay una barrera cultural y social que hay que resolver. Hay personas que no se animan a presentarse en los Tribunales, que no saben cómo acudir a la Justicia o se auto-excluyen con el 'para qué voy a ir si no me van a resolver nada'", mencionó el juez y consideró que hoy en día "los diseños administrativos son súper complejos y son obstáculos reales".

"Debe haber una sensibilización del sistema para revelar los problemas reales que existen detrás de los conflictos", enfatizó y añadió: “La Corte tiene que tener una política de tutela afectiva de los casos, teniendo en cuenta qué es lo que le pasa a la víctima”.

Modernización de la Justicia

El juez mencionó la modernización de la Justicia no sola tecnológica sino a nivel de trámites y resoluciones, con simplificación de los procesos. “Hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia. Es importante para mi trabajar con el Congreso, en conjunto, para encontrar mecanismos que bajen el nivel de litigiosidad que llega a la Corte. No es viable el nivel que tiene la Corte”, aseguró.

Expuso que “la Corte debe trabajar mejorar o modificar las reglas de superintendencia, aumentando la autonomía de las cámaras del interior para que resuelvan. Las cámaras federales hoy no tienen autonomía de gestión y todo termina en la Corte”.

"El Poder Judicial hoy utiliza los mimos tiempos, las mismas personas y el mismo proceso tanto para una catástrofe ambiental como para el robo de un celular. No es razonable que a esta altura el Poder Judicial tenga una única propuesta para cualquier tiempo de casos, tenga la gravedad que tenga. No hay que quedarse en los diagnósticos, ya los tenemos. Hay que pasar a las soluciones”, propuso.

La función de los tres poderes

En otra de las opuestas, el juez Lijo remarcó que la Constitución estable la función y competencia de casa uno de los poderes, y a su vez la Constitución fijó un sistema de frenos y contra pesos de funcionamiento entre los tres poderes: “El cumplimiento de esas atribuciones, en el marco del respeto al mandato constitucional en la forma y en el fondo, tienen una presunción de legitimidad, y soy de la idea firme de tender a la estabilidad de los actos de los poderes”, dijo.

Según expresó, “esto implica que las cuestiones de la política deben resolverse en los ámbitos de la discusión pública de ideas. Las cuestiones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo tiene las reglas de los frenos y contra pesos y no siempre el Poder Judicial es el poder adecuado ni el que está llamado a resolver esa categoría de conflictos”.

“Es de una gravedad institucional fenomenal la declaración de inconstitucionalidad de una normal. La intervención del Poder Judicial debe ser restrictiva, no debe interferir en procesos ni toma de decisión del Congreso si se respetaron los procesos democráticos que establece la Constitución. Sólo debe reservarse a aquellos casos en los que sea imposible sostener su constitucionalidad o cuando se haya violado el proceso deliberativo establecido por la Constitución”.

"Las cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de la discusión de ideas que establece la Constitución. Las cuestiones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo tiene las reglas de los frenos y contra pesos y no siempre el Poder Judicial es el poder adecuado ni el que está llamado a resolver esa categoría de conflictos”.

Ariel Lijo propuso la creación de una Secretaría de Investigación del Atentado a la Embajada de Israel

Por último, mencionó "es indispensable" la creación de la Secretaría de Investigación del Atentado a la Embajada. “No solo para investigar qué ocurrió, sino para capacitar a todos los actores del sistema judicial para que estén preparados a dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias y evitar que ocurra lo que ocurrió", dijo en el Senado.

Además, "debe trabajar con otras organizaciones para luchar contra la discriminación en todas sus formas, y muy en especial del antisemitismo que, sin dudas, es la causa de los dos atentados".