Axel Kicillof sobre el escándalo de ANDIS: "Un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo"

Al analizar el contexto político, el gobernador sugirió que la remoción de Spagnuolo es solo una parte de un entramado mayor. Reflexionó que los votantes de Milei ya se enfrentaron a la "motosierra" prometida y ahora ven que el gobierno "está lleno de macrismo y de sectores del poder económico", por lo que definió esta situación como "otro fraude, otra estafa".

Desde lo judicial, Kicillof resaltó la necesidad de investigar rápidamente el vínculo entre el Estado y la Droguería Suizo Argentina, cuyos dueños fueron detenidos al intentar huir con dinero en efectivo.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado al electorado a pocos días de las elecciones: "Hay que dejarles en claro lo importante de ir a votar, transformar el enojo en voto, no nos podemos quedar en la queja o la denuncia y hay que terminar con esta etapa. Milei evidentemente lo que está esperando es una convalidación, un respaldo, un apoyo a lo que está haciendo y piensa hacer".