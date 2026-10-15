Axel Kicillof en la Marcha Federal Universitaria: "Ningún país se desarrolla destruyendo ciencia e innovación"

"Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina", sentenció Kicillof.

En la misma línea, el mandatario provincial indicó que "mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos", y concluyó: "Milei, cumplí la ley".