Axel Kicillof en la Marcha Federal Universitaria: "Ningún país se desarrolla destruyendo ciencia e innovación"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó activamente de la manifestación en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 5° Marcha Federal Universitaria para respaldar el reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y expresar su rechazo al recorte presupuestario en la educación pública.
Durante la movilización, el mandatario provincial cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo nacional y remarcó la desconexión con las tendencias globales.
“El DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano” de los esquemas industriales y de protección estratégica que aplican las principales potencias globales, advirtió el mandatario provincial.
En ese sentido, Kicillof sostuvo que "ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación", y vinculó directamente la restitución de los fondos educativos con la soberanía estratégica del país: "Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país".
El mensaje de Axel Kicillof en las redes sociales
El gobernador publicó algunas imágenes de su participación, acompañado por un fuerte reclamo hacia el presidente Javier Milei.
"Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina", sentenció Kicillof.
En la misma línea, el mandatario provincial indicó que "mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos", y concluyó: "Milei, cumplí la ley".
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