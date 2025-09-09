Causa Cuadernos: empresarios ofrecen una reparación económica para ser sobreseídos
La Justicia convocó a una audiencia virtual para finales de esta semana con el objetivo de evaluar la presentación del grupo de empresarios.
En el marco de la Causa de los Cuadernos, la Justicia confirmó la realización de una audiencia clave en la que un grupo de empresarios involucrados en el caso presentará ofrecimientos de reparación integral del perjuicio económico, con el objetivo de acceder a un sobreseimiento.
La medida fue comunicada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 respecto a una audiencia que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de septiembre de 2025, a las 9.30.
El reclamo se da con el fin de evitar el juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocido como la Causa Cuadernos, cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre.
El titular del Tribunal, Enrique Mendez Signori, analizará los pedidos de los imputados. De la misma audiencia participará la fiscal Federal Fabiana León quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados, lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante.
De la audiencia participarán los abogados defensores de los 36 imputados, que ofrecen pagar alrededor de US$40 millones y a cambio deberían ser absueltos. En caso de que el Tribunal homologue los acuerdos, deberán entregar un auto de sobreseimiento a cada uno de los que se adhirieron al esquema.
Según el comunicado del Poder Judicial de la Nación, la audiencia virtual se llevará adelante mediante la plataforma Zoom, siguiendo la modalidad adoptada en otras instancias anteriores. El acceso estará permitido a aquellas personas que acrediten interés y lo soliciten previamente a través del correo institucional del tribunal.
De acuerdo con el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, los imputados pueden solicitar la extinción de la acción penal si ofrecen una compensación económica que repare el daño causado. En este caso, los empresarios buscan utilizar este recurso para obtener el cierre de las acusaciones en su contra.
Comunicado para la audiencia
"TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7. CFP 13816/2018/TO1/326. COMUNICADO DE PRENSA
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad, comunica que se ha fijado fecha de audiencia a los efectos de dar tratamiento a los ofrecimientos de reparación integral del perjuicio formulados en las causas CFP caratulada “Fernández, 13816/2018/TO1 Cristina Elisabet y otros s/ cohecho…”, CFP 9608/2018/TO1 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita…”, CFP 9608/2018/TO2 caratulada “Baratta, Roberto y otros s/ asociación ilícita”, CFP 9608/2018/TO3 caratulada “Loson, Armando Roberto y otros s/ asociación ilícita”, CFP 18590/2018/TO1 caratulada “De Vido Julio Miguel y otros s/cohecho…” y CFP 13820/2018/TO1 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita…”, para el día viernes 12 de septiembre de 2025, a las 9.30 horas (art. 59 inc. 6 CP).
De acuerdo a la modalidad con la que se vienen desarrollando las diversas audiencias llevadas a cabo por este Tribunal, se utilizará la plataforma virtual Zoom y se permitirá el acceso a la sala virtual, como público, a las personas que acrediten oportunamente su interés, debiendo solicitarlo con la debida antelación al correo electrónico institucional ([email protected])".
