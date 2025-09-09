Causa Cuadernos: empresarios ofrecen una reparación económica para ser sobreseídos

Según el comunicado del Poder Judicial de la Nación, la audiencia virtual se llevará adelante mediante la plataforma Zoom, siguiendo la modalidad adoptada en otras instancias anteriores. El acceso estará permitido a aquellas personas que acrediten interés y lo soliciten previamente a través del correo institucional del tribunal.

De acuerdo con el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, los imputados pueden solicitar la extinción de la acción penal si ofrecen una compensación económica que repare el daño causado. En este caso, los empresarios buscan utilizar este recurso para obtener el cierre de las acusaciones en su contra.

Comunicado para la audiencia

"TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7. CFP 13816/2018/TO1/326. COMUNICADO DE PRENSA

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de esta ciudad, comunica que se ha fijado fecha de audiencia a los efectos de dar tratamiento a los ofrecimientos de reparación integral del perjuicio formulados en las causas CFP caratulada “Fernández, 13816/2018/TO1 Cristina Elisabet y otros s/ cohecho…”, CFP 9608/2018/TO1 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita…”, CFP 9608/2018/TO2 caratulada “Baratta, Roberto y otros s/ asociación ilícita”, CFP 9608/2018/TO3 caratulada “Loson, Armando Roberto y otros s/ asociación ilícita”, CFP 18590/2018/TO1 caratulada “De Vido Julio Miguel y otros s/cohecho…” y CFP 13820/2018/TO1 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita…”, para el día viernes 12 de septiembre de 2025, a las 9.30 horas (art. 59 inc. 6 CP).

De acuerdo a la modalidad con la que se vienen desarrollando las diversas audiencias llevadas a cabo por este Tribunal, se utilizará la plataforma virtual Zoom y se permitirá el acceso a la sala virtual, como público, a las personas que acrediten oportunamente su interés, debiendo solicitarlo con la debida antelación al correo electrónico institucional ([email protected])".