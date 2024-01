El Gobierno le descontará el día a los estatales que adhieran al paro de la CGT

Embed

Manuel Adorni también aprovechó para responderle al dirigente gremial Pablo Moyano: “Escuché ayer al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que era no necesario ni el DNU ni la ley (ómnibus). Bueno, hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quienes funciona ese país que describe y ve con aparente claridad”, dijo.

"Argentina está en una situación de urgencia y de absoluta necesidad", comentó, y agregó que dichos instrumentos "son parte de ese cambio" y sirven para "sacar al país de la decadencia en la que vive”.

Y cerró: "Así que efectivamente no, Argentina no está funcionando o al menos no está funcionando para la gente de bien, para gente de trabajo, para la que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor, para ellos no está funcionando. Hay que preguntarle en tal caso al hijo de Hugo Moyano cual es el país que él ve".