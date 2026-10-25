Cristina Kirchner celebró la victoria de Lula y destacó su triunfo en Brasil
La expresidenta felicitó al mandatario tras la confirmación del escrutinio y remarcó la importancia estratégica del resultado para la integración de América Latina.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó este domingo sus felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. A través de sus redes sociales, la dirigenta argentina celebró el resultado del escrutinio definitivo y destacó la relevancia del proceso democrático en el país vecino.
En su mensaje difundido en la red social X, la exmandataria envió un caluroso saludo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y agradeció al pueblo brasileño por la jornada electoral. Su pronunciamiento se suma a las reacciones del arco político regional que acompañaron el desenlace de la contienda frente a Flávio Bolsonaro.
El mensaje en las redes
En la publicación, la exjefa de Estado remarcó el valor del respaldo popular obtenido por el oficialismo brasileño para dar vuelta el resultado de la primera vuelta.
El saludo puso foco en la histórica relación política que une a ambos dirigentes y en la coincidencia respecto a la necesidad de fortalecer los bloques de integración continental frente a las tensiones políticas y económicas globales.
Repercusiones en la política argentina
El mensaje de Cristina Kirchner encabezó una serie de salutaciones emitidas por diversos sectores del peronismo y del espacio opositor argentino tras la oficialización de los cómputos por parte del Tribunal Superior Electoral.
Las expresiones de respaldo coincidieron en señalar que la consolidación de la gestión de Lula resultará clave para revitalizar el comercio bilateral, la agenda del Mercosur y los mecanismos de cooperación estratégica entre Buenos Aires y Brasilia.
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