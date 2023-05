Cristina Kirchner agradeció la "sensibilidad" de una de sus seguidoras que habló de ella: qué dijo

"Estoy emocionada", inició diciendo, al mismo tiempo que agregó: "Se la trató muy mal a ella y me da mucha pena porque es una mujer, y lo que molesta es que gobierne una mujer. Cuando ella dirigía le hacían paro por cualquier cosa y cuando pasó lo que pasó (atentado a CFK) nadie hizo nada. Si bien yo quisiera que ella vuelva, lamentablemente no se puede. Está bien si ella no se puede postular, nosotros tenemos un poco de culpa porque no la acompañamos como la tendríamos que haber acompañado", reconoció.

En este sentido, la fiel seguidora del kirchnerismo remarcó que tanto Néstor como Cristina Kirchner "le dieron dignidad a los jubilados y gracias a ellos las amas de casa tienen un empleo digno", al momento que señaló: "Por eso no puedo creer que tantas mujeres la odien tanto".

"Acá (en referencia a la oposición) molesta el que cobra un plan, la gente se piensa que ellos viven de eso y no es así. Yo te puedo garantizar que el plan a ellos no les alcanza y laburan también, ¿me entendés? Pero acá (en alusión al kirchnerismo) molesta que cruzando la General Paz, lo que es provincia, la gente no se pueda ir de vacaciones, la gente no pueda llevar los chicos a comer a McDonald's, a la gente le molesta no poder ir a un shopping, que no se puedan comprar un par de zapatillas, molesta eso... Molesta la diferencia", sostuvo, y concluyó lamentando que "la gente no tenga memoria".

MUJER GONZALEZ CATAN ACTO CRISTINA

En referencia a esta breve entrevista, la vicepresidenta hizo mención de esta mujer en su discurso, con profunda emoción: "Una compañera, no sé el nombre porque no dijo el nombre pero ella venía sola, rubia, con una coleta, que venía de González Catán, a esta compañera que me miró desde su sensibilidad de mujer, muchas gracias".

Y añadió con picardía: "La sacaron por C5N, obviamente estaba mirando C5N, por TN esas cosas no las pasan".

