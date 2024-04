Ante una multitud, habla Cristina Kirchner EN VIVO: las principales frases de la expresidenta en Quilmes

Aunque el presidente se enoje y haga caritas, este Gobierno no tiene plan de estabilización , que sí lo tuvo el Gobierno anterior. Un plan de estabilización no es una cuestión técnica, tiene que ser un plan político y social, acá sólo hay plan de ajuste.

Otra cosa que nos va a pasar es el fenómeno de la desocupación. Cuando Néstor asumió, un cuarto de la población estaba desocupada. Peor que no te alcance el sueldo, es no tener salario a fin de mes. El presidente debe entender que tiene que dar una vuelta de timón a esta política.

Con las prepagas tuvo que volver para atrás y no resolvió nada. Las prepagas tienen que ser sometidas a la ley de seguros, son seguros de salud. Esto no convierte en mala gente a los empresarios pero cuando uno es empresario lo único que le importa es la rentabilidad y, tal vez, está muy bien. Son empresarios, el que tiene que tomar el rol es la política y el Estado para establecer una vinculación armónica con la sociedad.

Los dirigentes y militantes tienen que estar preparados, no podemos ir a la televisión a putear a un compañero. Si estudiáramos un poco más, podríamos defender mejor las cosas.

No me jodan más con la eficiencia del mercado, no hay eficiencia del mercado. Hay apropiación de la rentabilidad, nada más.