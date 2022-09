Ataque a Cristina Kirchner: Agustina Díaz pidió ampliar su declaración

En su primera declaración tras ser detenida en la casa de su abuela la semana pasada, Díaz buscó despegarse inmediatamente de los hechos que le atribuye la Justicia y por los cuales se la investiga como presunta "partícipe de la planificación del atentado contra la Vicepresidenta y el encubrimiento del hecho".

AGUSTINA DIAZ CASA CFK

La jueza Capuchetti dictó el jueves pasado los procesamientos de Sabag Montiel y Uliarte, como coautores del homicidio contra Cristina Kirchner en carácter de tentativa, agravado por la alevosía y con premeditación.

Desde la defensa de Díaz indicaron este lunes a Clarín que el pedido se formuló "para aclarar que ella no es la persona que se estuvo viendo en los videos" que difundió la TV Pública mostrando a una joven en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta de la Nación.

La joven de 21 años es la autora de una serie de mensajes que recibió Uliarte y que la condujeron a ser parte del expediente. Durante su declaración sostuvo: "Me quiero declarar inocente porque yo nunca participé en esto, no tuve nada que ver. Los mensajes son solo mal interpretados, Brenda siempre fue una persona muy fantasiosa, muy manipuladora, muy mentirosa. Yo le juro que de verdad no creí que la fantasía que tenía ella iba a pasar a hacerla realidad".

Y aseguró que en varios mensajes “se muestra como que yo la estoy incitando a que lo haga pero no pensé que era algo serio. No pensé que ella iba a querer matar a la Vicepresidenta. Los últimos mensajes que fueron después del arresto de Sabag yo no sabía nada que ella tenía que ver. En mi mente era que solo la iban a vincular por ser la pareja de él. Brenda a mí nunca me dijo nada”. E insistió: "Pensé que eran delirios místicos y libertadores que ella tenía, porque en varios mensajes se muestra que yo digo de cómo puede hacer eso".

GATILLA CRISTINA KIRCHNER

Los mensajes incriminadores

"Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro", dice uno de los mensaje que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente.

Después del ataque a Cristina Kirchner, Uliarte se comunicó con Díaz quien le preguntó qué había ocurrido "y me contestó que la quisieron matar a la Vicepresidenta. Este mensaje fue por WhatsApp". Ante la insistencia, le pidió hablar para "contarle algo" y fue cuando le contó lo que había sucedido en la noche del 1° de septiembre afuera de la casa de Cristina Kirchner.

"Me dijo que quisieron matar a la Vicepresidenta y yo le digo que cómo y me daba duda de que todo era montado porque con todos los custodios que tenía que nadie haga nada me hizo algo raro. Yo no lo vinculé a las conversaciones previas porque no le di importancia a su fantasía", dijo Díaz.

sabag montiel brenda uliarte Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fue en el marco de esa charla que le preguntó a Uliarte: "Che, pero que onda que falló el tiro?. No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos donde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa?".

La conversación continuó y Díaz le dice: "Yo tengo un cagazo (sic) de que te agarren y te periten el celu. Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo".

Ante la consulta de la fiscalía respecto de por qué preguntó sobre el disparo que no salió de la Bersa 32, Díaz indicó: que "la pregunta fue de chusma. Yo soy chusma. Pero no era con otro fin ese mensaje. Nada más. Después seguimos hablando y me fui a dormir y no le contesté más".