Atentado a Cristina Kirchner: ahora declara ante la jueza Capuchetti

El relato del testigo que atrapó al hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner

Horas después del intento de magnicidio,abló Javier, el testigo que detuvo a Fernando Sabag Montiel, detenido por apuntar con un arma a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Estábamos haciendo el cordón sobre la vereda, cuando ella se acerca estábamos todos tomados de las manos para que la gente no se venga encima. Ante la emoción le decía que la amaba, ella me acaricia, y justo ese momento veo por la parte superior de mi brazo que se asoma una mano con un arma”, contó Javier a Radio 10.

Confesó que en ese momento “no me di cuenta si era de juguete o era de verdad”.

“Giré a la derecha para identificarlo, lo agarro y el muchacho me mira. Le dije ‘vos tenés un arma’. Y él me responde que no, asustado. Lo agarraron otros compañeros, lo empezamos a manosear y se le cae el arma al piso”, prosiguió.

Contó que “otros muchachos se lo llevaron para la vuelta y yo me quedé en el cordón”.

En cuanto al arma, aseguró: “Escuché que gatilló dos veces”.

Al ser consultado sobre si el detenido había gritado algo, respondió: "Yo no escuché nada, vi el brazo que se asoma con el arma en la mano y nada mas".