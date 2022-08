Carlos Beraldi en C5N: "Estoy acá porque en el Tribunal no nos permiten hablar"

Y agregó: "Este juicio viene desde hace tres años y está plagado de irregularidades y de ilicitudes, todos los testigos derrumbaron la acusación. Cuando el juicio llegaba al final incorporaron por lectura pruebas que estaban en otros expedientes, a pesar de nuestra oposición y que no pudimos discutir".

El abogado de la Vicepresidente comentó que "en el alegato en lugar de hacer un evaluación de lo que pasó en el juicio contaron cosas nuevas", y precisó: "Hablan de una operación de limpieza de cierto delitos que no existieron, que al Congreso se le negaba la información y que Máximo Kirchner había participado de este hecho cuando no se lo nombró en ninguna instancia".

"Yo nunca vi un alegato de 9 jornadas y 80 horas donde los fiscales leen todo un texto, que no se sabe quien lo hizo, y que está cargado de títulos para los medios de comunicación", afirmó.

Y añadió: "A pesar de todas las ilegalidades siempre me comporto a acorde a derecho, lo que pasó hoy es un escándalo. Terminó el alegato, que escuchamos con una paciencia infinita, pedimos que la ex Presidenta pueda refutar las pruebas y no la dejan. No hay fundamento legal, una persona que está siendo acusada puede declarar todas las veces que quiera".

"Vengo a la televisión porque queremos contestar todas las barbaridades que dijo el fiscal (Luciani)", insistió.