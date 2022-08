Causa Vialidad: Dalbón calificó como "vergonzoso" el alegato de la fiscalía

Dalbón se refirió a las acusaciones vertidas este lunes por el fiscal federal Diego Luciani, quien en su alegato en el juicio por el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz aludió a la existencia de "enorme prueba relevante" y adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerar que hubo una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".

"Cristina Fernández de Kirchner no posee prueba de cargo en contra", remarcó Dalbón sobre la causa en la que se investiga si Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales durante las gestiones kirchneristas.

El abogado cargó contra el fiscal de la causa por "no fundar en derecho" y por "hacerse el vehemente" como si fuera "un juicio de lesa humanidad".

"Aunque no quieran deben absolverla", subrayó Dalbón, quien representó en distintas causas a Cristina Kirchner. En ese sentido, el abogado consideró que el proceso judicial "está todo armado" y lo comparó con el caso del expresidente brasileño Lula Da Silva, a quien la Corte Suprema de Brasil le anuló todas las condenas luego de estar preso 580 días por el caso Lava Jato.

"Ya probaron en Brasil con Lula", resaltó Dalbón respecto a la causa contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que hoy se perfila como favorito en las elecciones que se desarrollarán a fin de año en el país vecino. En esa línea, el abogado también cuestionó el rol que tienen los medios en las causas "armadas" contra líderes populares en la región.

"Recordemos que no hay lawfare sin diarios y periodismo golpista", destacó Dalbón y agregó: "El partido es entre este tribunal inescrupuloso, un fiscal busca fama, y los medios macristas".

El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare".

El alegato de la fiscalía

El fiscal federal Diego Luciani aludió este lunes a la existencia de "enorme prueba relevante" reunida a su criterio en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por considerar que hubo una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".

El juicio que se sigue a la Vicepresidenta y a otros doce acusados por el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, se reanudó pasadas las 8.30 con el inicio del alegato fiscal.

"Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares" y que tuvo "en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos", argumentó el fiscal.

Luciani dijo que en el juicio hay una "enorme prueba relevante" en las que basará sus acusaciones y agregó que la irá presentando en sucesivas audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2.

Los miembros del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, recibieron ya un reclamo de absolución por falta de pruebas de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos representantes en el juicio sostuvieron que no hay elementos como para avanzar en la acusación y apuntaron sobre inconsistencias en las pericias.

Para Luciani, por el contrario, "Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país", con "ausencia absoluta" de controles, según planteó.

El fiscal arrancó su alegato con una crítica a la querella de la UIF y evaluó que "no podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable", en alusión a la decisión del organismo de no acusar y pedir absoluciones por asociación ilícita y defraudación pública.

Además, el fiscal manifestó que Báez era un empleado bancario "monotributista" y fundó la empresa "Austral Construcciones" días antes de la jura del fallecido Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

"Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos", dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una "cáscara vacía".

"Se creó una empresa vial y se montó una estructura que permitió de manera sistemática actos de corrupción", con "licitaciones públicas que no fueron reales, fueron ficticias. Detrás de Lázaro Báez existía una estructura estatal corrupta", agregó.

Austral Construcciones "no fue una verdadera empresa, sino un instrumento", consideró y remarcó que Báez no tenía "experiencia en construcciones viales" y en pocos años consolidó en Santa Cruz "un conglomerado de empresas". La "finalidad de la asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros", dijo.

En el alegato, el fiscal mencionó una declaración del presidente Alberto Fernández, convocado como testigo en el juicio a pedido de la defensa de la Vicepresidenta, con la que intentó demostrar el vínculo entre el acusado Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner.

"El propio doctor Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en Calafate, en circunstancias en que lo acompañó Néstor, que estaba terminando su casa y Lázaro Báez estaba allí en el parque", interpretó sobre esa declaración. Además, Luciani exhibió planillas de pericias al teléfono celular del exsecretario de Obra Pública José López, secuestrado en junio de 2016 cuando se lo detuvo intentando esconder bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez.

En forma puntual aludió a un mensaje de López pidiendo una reunión a Mendoza en noviembre de 2015 y a otras comunicaciones a través del sistema de mensajería WhatsApp referidas a presuntas gestiones para reunirse con Cristina Kirchner.