Causa Vialidad: Wado de Pedro advirtió que sólo se busca "proscribir" a Cristina Kirchner

"Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina", escribió De Pedro en su cuenta de la red social Twitter junto al posteo que realizó esta mañana la Vicepresidenta. Y agregó: "En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos".