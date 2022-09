Cerca de Cristina Kirchner aseguran que aceptaría reunirse con Mauricio Macri

"Hay pruebas más que elocuentes de que Cristina siempre está abierta al diálogo", dijo previamente en diálogo con El Destape Radio, y agregó: "Cristina no tiene límite en su amplitud al dialogo. Nunca puso un límite a nada".

andres larroque

En ese marco, el senador no descartó un intercambio con el ex presidente Mauricio Macri: "No es descartable que Cristina se junte hablar con Macri. Nunca puso un límite".

Para el legislador, con el intento de magnicidio se rompió "el acuerdo social y político que construimos en estos 40 años" en los que "los distintos partidos podemos tener diferencias, opiniones, porque defendemos intereses distintos pero siempre nos sometemos a la voluntad del pueblo, y nunca a la violencia como fue en este caso".

En la misma línea se pronunció el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, quien insistió en la necesidad de retomar el diálogo con la oposición, y pidió ponerle un freno al hostigamiento contra Cristina Kirchner.

Larroque consideró que es "imprescindible" acercar posiciones con todos los sectores políticos para hacer frente a la crisis desatada tras el fallido atentado contra la titular del Senado. Además exigió no relativizar ni minimizar el intento de magnicidio.

GATILLA CRISTINA KIRCHNER

"Es imprescindible, siempre partiendo de la base que cualquier diálogo de cualquier dirigencia siempre es con sus representados, y creo que cumpliendo esa parte del contrato social también es importante que todos los sectores del espectro político, porque cuando se llega a una crisis de magnitud como lo ocurrido con Cristina, todo debe subordinarse para llegar a un cauce de normalidad. No es bueno relativizar, ni minimizar el sentido de lo que ocurrió que fue muy claro, y que lamentablemente vamos conociendo más detalles de lo que ocurrió", aseguró en diálogo con Radio Con Vos.

Y agregó: "Es importante que podamos generar los ámbitos, los espacios y los mecanismos, siempre y cuando el diálogo sea sincero y no una cuestión superficial, y que sólo se busque una foto para tranquilizar conciencias y que todo siga como venía hasta ahora".

"Mas allá de los nombres personales, es necesario poder ponderar que esto ha traspasado un límite y que la democracia alberga tensiones y disputas, pero deben ser resueltas en su seno y a través de los mecanismos político e institucionales determinados por nuestra Constitución. Cuando nos salimos de eso, creo que empiezan los problemas", insistió.