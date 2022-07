Cristina Kirchner cerró la polémica sobre los planes sociales al pedir "un ingreso universal básico"

“Fue un deporte nacional hacerme decir lo que yo no había dicho”, dijo la vicepresidenta, y puntualizó: “Después de mi discurso de Avellaneda dijeron que quería terminar con los planes sociales… Cuando me referí a las políticas sociales, dije que no deberíamos permitir que las altas y las bajas las decidiera cualquier dirigente barrial, sino que debe ser el Estado”, subrayó.