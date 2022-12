Condena a Cristina Kirchner: para Eduardo de la Serna, "la verdadera corrupción está en el Poder Judicial"

Y sigue: "La justicia, identificada habitualmente por una balanza, una espada y unos ojos vendados nos dice que la “dura lex”, el rigor de la sentencia judicial (la espada) llega después de un equilibrado peso de las circunstancias (la balanza) y por un poder que no mira a acusados o acusadores para condenarlos o absolverlos por ser quienes son sino no por lo que hicieron (los ojos vendados)".

"Un poder judicial que condena un crimen inexistente ya es, absolutamente absurdo, y si a eso se le suma que no solamente los acusados debieron demostrar su inocencia – algo absurdo aún más – sino también que una condena escrita de antemano no pudo demostrar culpables, muestra dónde radica la raíz de la corrupción. Corrupción que no está en una obra pública, sino en un poder público cooptado por un poder mediático, por un partido político y por un grupo del poder judicial al que ni la justicia ni el derecho le interesan en lo más mínimo. Un poder judicial que se esconde en una estancia junto a un lago usurpado para recibir indicaciones de sus mandantes y planificar cómo continuarán usurpando la Patria, corrompiendo todo y socavando la esperanza de un pueblo", advierte.

Y concluye: "Seguimos creyendo en 'la justicia', y la seguimos buscando. Y seguimos soñando. Creyendo y soñando con que jueces venales, empresarios corrompedores y funcionarios cómplices tarde o temprano deberán rendir cuenta ante la historia y ante su pueblo. Y creyendo y soñando que – como pueblo – nos merecemos una patria con justicia, con libertad y soberanía. La hemos experimentado. Podemos volver a tenerla".

Eduardo de la Serna, uno de los referentes de los Curas en Opción por los Pobres, advirtió en diálogo con minutouno.com que "en la Argentina hoy no hay Justicia, lo que hay es Poder Judicial, y si no hay Justicia el país se va deshaciendo solo".

Y agregó: "Quedó claro que la verdadera corrupción no está en la obra pública, sino en el Poder Judicial. Tenemos claro que la enorme mayoría de los jueces no están en esto, pero sí los que tallan, los que tallan en la historia. Y esta mafia es la manda y habrá que ver cómo se sale de esto. Ojalá que sea pacíficamente".

Además dijo que se trata de un "poder judicial que se esconde en una estancia junto a un lago usurpado (Lago Escondido) para recibir indicaciones de sus mandantes y planificar cómo continuarán usurpando la Patria, corrompiendo todo y socavando la esperanza de un pueblo".

Así se refirió a los mensajes de chats que investiga la justicia que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido que habría sido realizado por jueces, funcionarios porteños y empresarios ligados al diario Clarín.

En este punto, De la Serna añadió: "Lamento que haya un señor poseedor de un diario y de un papel prensa en la sala de torturas, que sea el dueño de la justicia y el dueño de lo que tenemos que decir, que pensar y que hacer" en relación a la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2.

Y concluyó: "el pueblo es muy pacífico, lo ha demostrado a lo largo de la historia, pero también es cierto que siempre hay vanguardias, que pueden volver, y lamentablemente después los muertos los pone siempre el pueblo. Yo espero que haya una resistencia muy fuerte a esta proscripción, una resistencia firme y pacífica.