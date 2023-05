Cristina Kirchner destrozó a la Corte Suprema: "Una camarilla indigna"

Cristina Kirchner pidió "repensar el diseño institucional" para no "seguir con la rémora monárquica" del poder judicial que "no rinde cuentas a nadie", porque eso "no es de democracia".

"Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo y legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía, la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia", afirmó Cristina Kirchner.

El acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner En vivo desde Plaza de Mayo.