El cruce entre Milei y Cecilia Moreau en el debate por el atentado a Cristina Kirchner

milei señora presidente.mp4

En relación al atentado contra Cristina Kirchner expresó Milei: "Los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia, no conduce a nada". "Queremos señalar nuestra vocación republicana y pedimos que la Justicia pueda hacer su trabajo libre, que no sea condicionada por la política", agregó Milei. "Dejamos claro nuestro repudio a la violencia pero no aceptamos este circo dantesco de la política", concluyó.