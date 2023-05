El gesto de Cristina Kirchner con Carlos Maslatón tras su entrevista en Duro de Domar

Embed Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa?



Proceda Maslatón! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 20, 2023

Cristina Kirchner reapareció este jueves en televisión con una entrevista en C5N, en la que elogió al panelista Carlos Maslatón.

En el inicio de la charla, la ex presidenta aseguró que eligió romper el silencio en ese programa Duro de domar porque es una fiel televidente y habló de sus celebres panelistas.

"Maslatón me encanta, no pienso en nada como él, pero me encanta", señaló Cristina entre risas.

El referente libertario agradeció en su cuenta de Twitter y este sábado fue por más: publicó una captura del perfil de la vice presidenta bloqueado con la frase "No hay caso".