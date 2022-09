El Gobierno negó impulsar una ley contra los discursos de odio y advirtió que ya hay legislación

Y recordó: "En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de (Raúl) Alfonsín hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen”, argumentó la funcionaria.

Cristina Kirchner gatillar.jpg

En tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que el macrismo no acompañaría una iniciativa en ese sentido y la calificó de "ley mordaza".

Decidido a retener los votos que Juntos por el Cambio está perdiendo a manos de la ultraderecha refrendada en los diputados Javier Milei y José Luis Espert, Rodríguez Larreta viene intentando sumarse a la agenda que proponen los libertarios.

“El kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza. Con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”, sostuvo el dirigente macrista.

Tras condenar el ataque, el mandatario porteño endureció hoy su discurso y dejó así en evidencia una vez más su decisión de frenar el drenaje de votos que el macrismo está experimentando "por derecha".

Y siguió: "Intentan avanzar contra la prensa y contra la libertad de expresión de todos los argentinos, porque con la excusa de esta ley pueden supervisar también lo que se diga en redes sociales.

marcha plaza de mayo

El lunes funcionarios, gobernadores y dirigentes del Frente de Todos volvieron a reclamar el esclarecimiento del caso y llamaron a "reflexionar sobre los discursos y conductas de odio" que, según afirmaron, emanan desde la oposición, la Justicia y los medios de comunicación, en contraste con las "manifestaciones populares", realizadas "pacíficamente" y por "el amor a Cristina".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió "reflexionar sobre los discursos y conductas de odio" y analizó que "es muy difícil hacerse los distraídos" frente al ataque perpetrado el jueves pasado contra Cristina Kirchner.

En declaraciones a El Destape Radio, el mandatario provincial aseguró que "no se trata solamente de formas de expresar ideas, sino que hay poderosos intereses: un fiscal pide la inhabilitación perpetua para Cristina, no podemos no recordar la proscripción al peronismo".

En esa misma línea, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó en declaraciones a Télam Radio la "manifestación popular" del viernes pasado en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner como respuesta a los "mejores 12 años de Gobierno junto a los del peronismo".

"Fue el amor a Cristina y el reconocimiento de los mejores 12 años de Gobierno junto a los gobiernos del peronismo desde 1945", detalló el titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, e indicó que "es clave" que se pueda mantener "la unidad del movimiento popular".