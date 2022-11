El mensaje de Cristina Kirchner tras el acto por el Día de la Militancia

El mensaje de Cristina Kirchner luego del acto por el Día de la Militancia

"El 1º de septiembre se quebró el pacto democrático de respetar la vida. Y es obligación de todas las fuerzas volver a reconstruir este pacto, separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente.

Sabemos que el orden, por lo menos para los peronistas, ayuda y contribuye con la seguridad. Pero, ¿cuál es el orden para nosotros? Que las madres y los padres vayan a trabajar, los pibes al colegio, y que después coman juntos en su casa, no en los merenderos. No hay nada que garantice más el orden que eso. No es el gatillo fácil, es el trabajo bien remunerado.

Tu telefonito, la internet de tu casa, aumentaron el doble que la inflación porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público con precios regulados no debía aplicarse.

Los jueces están sentados ahí de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática. ¿Cómo puede ser que los que definen sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos tengan cargos eternos? No es bueno para la democracia ni para el pueblo que sean ellos quienes deciden sobre las políticas económicas de un país".