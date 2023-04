El PJ porteño realizará un plenario en Ferro para "poner fin a la proscripción de Cristina Kirchner"

https://twitter.com/marianorecalde/status/1648351884812361728 Este sábado #LaCiudadConCristina



Nos vemos en el Plenario de la Militancia de CABA desde las 10hs. en Ferro pic.twitter.com/hRGokkeQfh — Mariano Recalde (@marianorecalde) April 18, 2023

Al igual que en los otros plenarios kirchneristas, como los que se realizaron en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y en Resistencia, Chaco este documento evocará: “Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina”.

"Este sábado La ciudad con Cristina. Nos vemos en el plenario de la militancia en CABA desde las 10hs en Ferro", escribió Recalde en su Twitter en una publicación que está acompañada por un vídeo que contiene un fragmento de un discurso que dio Cristina Kirchner a la militancia en 2015.

"Si ustedes supieran tan siquiera lo bien que me hacen, como me energizan, cómo me transmiten fuerza y voluntad", fue la frase elegida de la exmandataria para lanzar la convocatoria.