Fernanda Raverta sobre el atentado a Cristina Kirchner: "La historia argentina no se merece semejante retroceso"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la funcionaria nacional habló sobre el ataque a Cristina Kirchner y manifestó: "Hay muchas formas de pensar y todas son respetables. Lo que ocurrió el 1 de setiembre es una acto de crueldad de que el que piensa distinto no tiene que estar. Esto es correr el límite de lo posible. Me dio angustia".