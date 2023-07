Fulminante nuevo mensaje de Cristina Kirchner a Mauricio Macri: "Usted es muy mentiroso, ingeniero"

"¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor ingeniero! Recuerde que no sólo incrementamos el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, sino que además, en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pleyade en Tierra del Fuego producidos por la empresa francesa Total", sentenció la ex mandataria, y remató: "Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero".

El mensaje completo de Cristina Kirchner a Mauricio Macri

"Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012. ¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor ingeniero! Recuerde que no sólo incrementamos el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, sino que además, en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pleyade en Tierra del Fuego producidos por la empresa francesa Total. Dicha empresa había anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares en ese yacimiento en el año 2013, durante mi segundo gobierno. Es más… ¿Usted sabe por qué la Total hizo esa inversión? Porque antes, en mi primer gobierno, construimos el segundo gasoducto que cruzó el Estrecho de Magallanes. Fueron 36KM de caños de 24 pulgadas entre Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego hasta Cabo Vírgenes en Santa Cruz que ingresó en operaciones en el año 2010 y, sumado al primer cruce del Estrecho, aumentó la capacidad de transporte desde Tierra del Fuego de 11 a 18 millones de m3/día. Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero.

Pero hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron. Además le recuerdo que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el Presidente de nuestro Bloque de Senadores durante los tres gobiernos… Tan desastrosos no deben haber sido… ¿No ingeniero?"

