Cristina Kirchner hablará el próximo lunes en la Cumbre del Grupo de Puebla

El cierre de la Cumbre del Grupo de Puebla se realizará el próximo lunes a las 18.30 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) del que participará, entre otros mandatarios, el presidente Alberto Fernández y ex mandatarios de la región como el de Ecuador Rafael Correa, y el de Bolivia Evo Morales.

El Grupo de Puebla reúne presidentes y ex presidentes de América Latina y España y a juristas internacional, coordinados por Alberto Fernández y el chileno Enríquez-Ominami, decidieron reunirse el próximo lunes. Está confirmada la presencia del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y de Dilma Roussef. "Los que no estén presentes lo estarán vía videoconferencia", anunció C5N.