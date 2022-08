Habló el juez Gallardo: "Ni K ni M, soy un juez de la Constitución"

juez gallardo

“Me parece que Larreta no conocen el abecedario porque Constitución es con C no con K; yo soy un juez C y el problema lo tienen con la Constitución”, se defendió el magistrado.

Según Gallardo, que es titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N.º 2 de la Ciudad, la recusación “no es solo una forma de apartarme a mí, sino de paralizar la causa y eso es algo a lo que nos tienen acostumbrados a mí y a varios colegas en la medida que se resuelve algo contra la Ciudad”.

Además señaló que "las máximas autoridades de la Ciudad resolvieron no acatar la decisión judicial". Fue más allá en su análisis; "Lo digo como juez y ciudadano. Es muy grave que la máxima autoridad política del distrito (por Larreta) llame a no cumplir una decisión judicial", advirtió Gallardo.

Sobre el operativo de seguridad en Recoleta

En ese sentido, el juez explicó que Rodríguez Larreta "no tiene por qué estar de acuerdo ni compartir los fundamentos" de la orden judicial, y aclaró que si bien el Gobierno porteño "tiene recursos procesales para revertir la medida, lo que no puede es hacer un alzamiento contra el orden constitucional, es decir, que no va a cumplir las órdenes judiciales", remarcó.

Para Gallardo, “el jefe de Gobierno debe cumplir con la Constitución” y precisó que su decisión apunta a dos cuestiones. Por un lado, la del orden en el ámbito del barrio porteño de Recoleta, lo que le compete a la Ciudad. Y por otro, la seguridad de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuya competencia es "de las fuerzas federales", según la Constitución.

“Es imposible que para un mismo objetivo común, las dos fuerzas de seguridad (Policía Federal y de la Ciudad) tengan libre albedrío, tiene que haber una responsabilidad política y operativa sobre la situación, que es de las fuerzas federales”, aseveró el juez Gallardo, como el punto central en su orden judicial.

“Estamos hablando de lo que debe hacer la fuerza de seguridad local, ante una situación que en cualquier momento se puede volver a desbordar”, manifestó el magistrado, y consideró: “¿Quién va a asumir la responsabilidad, si el jefe de Gobierno sigue sin cumplir una orden que hasta ahora sigue vigente, y hay algún desborde? ¿Quién va a ser el responsable?”, enfatizó Gallardo.