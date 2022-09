Cristina Kirchner hace 5 años: "Hay tanto loco suelto"

Ante eso, Cristina respondió: “No sé, desde lo que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él, y mirá”.

“Así que no sé, no sé qué pasará dentro de cinco años... Si está el mundo, si se acabó el mundo… Que se yo. Tantos locos sueltos, ¿no? No sé”, expresó.

“No tengo comprada la vida, aprendí eso”, cerró.

cristina rozin