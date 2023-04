Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner por la dolarización

https://twitter.com/JMilei/status/1651718634564190211 .@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien.

Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete.

VLLC ! — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2023

Durante su discurso de este jueves Cristina Kirchner señaló que "si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria".

Luego se despachó contra el economista Emilio Ocampo, elogiado por Javier Milei, por querer utilizar "activos y pasivos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES".

"Quieren transferir el Fondo de Garantía de los Jubilados. Tiene muchos bonos pero tiene otras cosas. Tiene participación accionaria de las principales empresas argentinas", señaló la Vicepresidenta en referencia a una nota del medio Infobae al economista Ocampo que defiende la dolarización en la Argentina.

En otro tramo de su discurso la Vicepresidenta también criticó la convertibilidad y el modo desastrozo en que el país salió de ella en 2001, y remató diciendo que "no es causalidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola".

"Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué? Si nunca te pasó nada, hermano. ¡Caraduras!", exclamó Cristina Kirchner haciendo uso del término favorito de Milei después de "dolarización".