La CGT rechazó "la absurda calificación jurídica" contra Cristina Kirchner

A través de un comunicado, la CGT afirmó que "un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita", aseveró que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner" y sostuvo que "el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo".