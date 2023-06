La pícara frase de Cristina Kirchner a Sergio Massa: "Para ganar..."

Aprovechó la vicepresidenta para contar el detrás de escena del cierre de listas, en donde apuntó con tondo contra el Presidente por "abanderarse a las PASO" y no pensar en una lista de consenso.

En el comienzo de su intervención, Cristina bromeó con Massa e hizo reír a todos los presentes, aunque aprovechó para dejar una frase muy particular.

"Sos medio fullero, vos. Porque cada cosa que digo, me dice 'te apuesto esto', 'te apuesto lo otro'. Bueno, no importa, hay gente que apuesta, y está bien apostar, porque para ganar también hay que apostar, siempre", deslizó la ex mandataria ante las risas del precandidato presidencial de Unión por la Patria.